أكثر من 600 متميز في تجمع الرياض الصحي الأول خلال العام 2023م

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كرّم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض، د. صالح التميمي أكثر من 600 متميز من منسوبي تجمع الرياض الصحي الأول في كافة منشآته، وذلك خلال الحفل السنوي لجائزة "تميّز" للعام 2023 م. اضافة اعلان







أكثر من 600 متميز في تجمع الرياض الصحي الأول



وثمّن "د. التميمي" خلال كلمته؛ جهود المتميزين من منسوبي التجمع، مُؤكداً أنهم رأس المال البشري، والمرتكز الأساس في مسيرة التجمع نحو تحقيق برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.

وأضاف بأن الدور الكبير والجهد العظيم الذي يقوم به أبطال "التجمع الأول" العاملين تحت مظلة اتحاد صحي واحد، وشبكة صحية متكاملة ومترابطة تحظى بدعمٍ سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ للحفاظ على صحة الإنسان أكثر من علاجه ورفع جودة حياته.

مُتطلعاً إلى أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم للمُضي قُدماً في صُنع المزيد النجاحات والمُنجزات بمختلف المجالات.





يذكر أن "تميّز" هي مبادرة تأتي انطلاقًا من مسؤولية "التجمع الأول" ورسالته في تحقيق الأهداف المنشودة في النهوض بالتنمية الصحية وتحقيق استدامتها، وإذكاء روح المنافسة الشريفة في مختلف المجالات، وتشجيع منشآت "التجمع الأول" على توفير بيئة تسهم في الريادة والتميز ضمن أعلى وأفضل المعايير.



