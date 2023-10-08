تحويل الحركة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بسكاكا

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أعلنت أمانة الجوف تحويل الحركة في طريق الخدمة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بمدينة سكاكا، اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وذلك نظرًا لأعمال مشروع إنشاء نفق في الموقع. اضافة اعلان





تحويلة بديلة



حزمة من المشروعات

وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن تحديد تحويلة بديلة لخدمة سالكي طريق الملك خالد في الاتجاهين " شمال - جنوب " ، و طريق بديل لخدمة المتجهين ناحية مقر الإدارة العامة للتعليم وأمانة المنطقة.وأوضحت الأمانة أن الطريق سيكون سالك للمتجهين لأمانة المنطقة وحتى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باستخدام الطريق البديل المحلي.وأكدت أن مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري يستهدف فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية ويأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الأمانة لخدمة الأهالي.