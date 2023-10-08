الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تحويل الحركة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بسكاكا

أمانة الجوف
أمانة الجوف
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت أمانة  الجوف تحويل الحركة في طريق الخدمة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بمدينة سكاكا، اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وذلك نظرًا لأعمال مشروع إنشاء نفق في الموقع.اضافة اعلان

تحويلة بديلة


 وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن تحديد تحويلة بديلة لخدمة سالكي طريق الملك خالد في الاتجاهين " شمال - جنوب " ، و طريق بديل لخدمة المتجهين ناحية مقر الإدارة العامة للتعليم وأمانة المنطقة.
 وأوضحت الأمانة أن الطريق سيكون سالك للمتجهين لأمانة المنطقة وحتى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باستخدام الطريق البديل المحلي.

حزمة من المشروعات



 وأكدت أن مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري يستهدف فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية ويأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الأمانة لخدمة الأهالي.

اقرأ أيضا

صاعقة
9:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان: أمطار وصواعق رعدية

سدايا
9:34 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"سدايا" تنظم مبادرة أذكى للمبرمجين .. و5 أهداف رئيسية

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
9:24 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
9:05 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

دوريات الأمن بمنطقة جازان تقبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر

اقرأ أيضا

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

أهم بنود بيان وزراء دول الخليج المعنيين بالتغير المناخي

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

قفزة كبيرة في نمو السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حادث 5:52 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

احتراق سيارة بالكامل.. فيديو متداول لحادث مروع بالجوف

خادم الحرمين وولي العهد 11:18 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يوجّهان مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات لضحايا زلزال المغرب

أهم 10 9:13 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أهم 10.. توضيح مهم من حساب المواطن وأمطار غزيرة تغرق شوارع الطائف

ميناء ينبع 5:37 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

استقبال أكبر شحنة شعير على مستوى موانئ الساحل الغربي بميناء ينبع الصناعي

اقرأ أيضا

النيابة العامة
6:28 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

النيابة العامة توجه تحذيراً مهماً لجميع المواطنين

الأراضي البيضاء
6:00 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

برنامج "الأراضي البيضاء" يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

الضمان الاجتماعي المطور
5:34 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

3 أهداف لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تسجيل صوتي
8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10
8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة