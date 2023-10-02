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تحرك احترازي عاجل من "الصحة" لمواجهة فيروس نيباه

فيروس- الهند
ارشيفية
أ أ
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في تحرك احترازي عاجل، بعد ظهور حالات في الهند، أصدرت وزارة الصحة تعميما عبارة عن دليل الصحة العامة لعدوى فيروس نيباه، حيث أكدت الوزارة على تعميم الدليل على جميع العاملين والمستشفيات بالمملكة، نظرا لإمكانية ظهور حالات مصابة.اضافة اعلان

عدم ظهور حالات بين المسافرين

وأكد الدليل أنه لم ترصد أي حالة بين المسافرين من الهند إلى المملكة، مؤكدا على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات المشتبه بها من خلال شبكة "حصن بلس"، وحصر المخالطين لفترة تصل إلى 14 يوما.

طرق انتقال الفيروس


ووفق منظمة الصحة العالمية، يسبب مرض نيباه ارتفاعاً نسبياً في نسبة الوفيات من مجموع الحالات المصابة به، وهو مرض حيواني المصدر نشأ في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي، علماً بأن التفشي الأخير للمرض هو الخامس له في الهند.

خفافيش الفاكهة

وينتشر الفيروس حيث توجد على نطاق واسع خفافيش الفاكهة من فصيلة الثعالب الطائرة التي تمثل المضيف الطبيعي للفيروس. وقد اكتُشف المرض لأول مرة مع تفشيه في ماليزيا عام 1998.
ويمكن أن ينتقل المرض بواسطة الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة بالعدوى أو استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة، أو من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بعدوى المرض.

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