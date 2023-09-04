عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح مغبرة على مكة والمدينة و3 مناطق

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أمطار غزيرة وسيول
أمطار وسيول على عدد من مناطق المملكة (أرشيفية)
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح مغبرة على 5 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

تكون الضباب على 6 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقة على الشمالية والجوف

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وبسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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