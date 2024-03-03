بيان لشرطة الرياض بشأن ظهور أشخاص في محتوى مرئي يرتكبون هذا الفعل

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أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا عاجلًا بشأن اعتداء أشخاص على شاب داخل مركبة.



وأوضح المتحدث باسم شرطة الرياض أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء أشخاص على شاب داخل مركبة.



📹 | شرطة منطقة الرياض: جارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء أشخاص على شاب داخل مركبة وإحالتهم للنيابة العامة pic.twitter.com/laDplMDh8P March 3, 2024

وأَضاف أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المحتوى منذ عام، ولم يتقدم ببلاغ في حينهوأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.