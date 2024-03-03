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بيان لشرطة الرياض بشأن ظهور أشخاص في محتوى مرئي يرتكبون هذا الفعل

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
شرطة الرياض
أ أ
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أصدرت شرطة منطقة الرياض، بيانًا عاجلًا بشأن اعتداء أشخاص على شاب داخل مركبة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الرياض أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء أشخاص على شاب داخل مركبة.اضافة اعلان


وأَضاف أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المحتوى منذ عام، ولم يتقدم ببلاغ في حينه
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.


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