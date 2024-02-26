بهذه الرسوم فقط... 6 خطوات لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

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يستمر فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" للرخص المهنية للوظائف التعليمية حتى 19 من مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستُقام في الربع الأول من العام 2024م.

وسيطبق الاختبار على المتقدمين والمتقدمات خلال الفترة من 22 - 23 مارس 2024م.

وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبين في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.





اختبارات الرخصة المهنية



اختبار الرخصة المهنية للمعلمين



الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



الاختبارات التخصصية



رسوم اختبار الرخصة المهنية



مدة سريان اختبار الرخصة المهنية



شروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

