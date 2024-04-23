الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بمبلغ 100 مليون ريال تأسيس محفظة لدعم المجالات التي تسهم في تطوير السقيا ومنظومتها في الحرمين

سقيا
سقيا الحرمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وقعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأهلية، اليوم، اتفاقية تأسيس محفظة مشاريع بمبلغ (100) مليون ريال.اضافة اعلان

تطوير سقيا الحرمين:


يأتي ذلك لدعم وتطوير مجال السقيا في الحرمين الشريفين، بحضور سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ومعالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في حفل افتتاح منتدى العمرة والزيارة المقام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات والمعارض في المدينة المنورة.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، والأمين العام لمؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأهلية الدكتور سالم بن علي آل خازم.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والزوار، وتجسد التزام الجهات المعنية بتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين من المملكة.

اقرأ أيضا

التفاصيل كاملة.. شروط تمويل البحث العلمي من الجامعات والجهات الخارجية

تنبيه مهم من سفارة المملكة بكينيا للمواطنين

تعديلات مقترحة على لائحة نظام المحاماة.. التفاصيل

أعلاها 44 بمكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

عاجل.. نقل ملكية السيارة بين أفراد الأسرة بدون رسوم.. "المرور" يوضح

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الصلاة في المسجد الحرام 5:31 م الأحد، 07 أبريل 2024

نصائح للمعتمرين في ليلة ختم القرآن للتعاون مع المنظومة الأمنية ومراعاة قدسية الزمان والمكان

الحرمين الشريفين 2:49 ص الأحد، 31 مارس 2024

إقامة صلاة التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان بالحرمين الشريفين