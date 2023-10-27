بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

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جندت أمانة العاصمة المقدسة كوادرها البشرية ومعداتها المختلفة في الأنواع والأحجام، وذلك لمواجهة الحالات المطرية التي تشهدها العاصمة المقدسة. اضافة اعلان









أمانة مكة تواجه الأمطار بـ733 فردا و108 معدة



لم يتم تسجيل أي حالات خطرة



أمطار غزيرة وسيول جارية على مكة المكرمة



وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة الزيتوني؛ أن الأمانة هيأت أكثر من 730 فردًا من الكوادر البشرية المدربة، والتجهيز بأكثر من 108 من المعدات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات.وأشار إلى أن فرق الأمانة باشرت سحب تجمعات المياه وإزالة آثارها، والأشجار المتساقطة من بعض المواقع، وذلك نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم.وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالات خطرة خلال أمطار اليوم ، مؤكدًا بأن جميع الفرق والآليات على أعلى درجات الاستعداد للتمركز في جميع المواقع خلال الأيام المقبلة، وخاصة المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في كمية الأمطار.يذكر أن العاصمة المقدسة ومنطقة مكة شهدت اليوم تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة عطلت الحركة وقطعت الطرق وأغرقت الأحياء والشوارع.