بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

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جندت أمانة العاصمة المقدسة كوادرها البشرية ومعداتها المختلفة
في الأنواع والأحجام، وذلك لمواجهة الحالات المطرية التي تشهدها العاصمة المقدسة.
أمانة مكة تواجه الأمطار بـ733 فردا و108 معدة وأوضح المتحدث الرسمي
للأمانة أسامة الزيتوني؛ أن الأمانة هيأت أكثر من 730 فردًا من الكوادر البشرية المدربة،
والتجهيز بأكثر من 108 من المعدات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات.
وأشار إلى أن فرق الأمانة باشرت سحب تجمعات المياه وإزالة آثارها، والأشجار المتساقطة من بعض المواقع، وذلك نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم.