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قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

اقتحام باب الرحمة
قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة
أ أ
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اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مصلى باب الرحمة، بالمسجد الأقصى.
 وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى، وألحقت دماراً بمحتوياته، واستولت على جزء آخر.اضافة اعلان

اقتحام مصلى باب الرحمة

وذلك في إطار الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الأقصى، ضمن مخططات الاحتلال الهادفة، لتهويد مصلى باب الرحمة، الذي يقع في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى.
 في سياق متصل، نظّم مستوطنون، اليوم، مسيرة استفزازية، في منطقة باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل مدينة القدس.

الاحتلال يهدف لتحويل المصلى إلى كنيس يهودي

وتستهدف قوات الاحتلال منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
ويأتي الاعتداء على مصلى الرحمة في ظل دعوات جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد الذي سينطلق منتصف سبتمبر الحالي.
ويحتفل المستوطنون بعيد رأس السنة العبرية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري ويستمر ليومين، حيث يتم التجهيز لاقتحامات كبيرة من المستوطنين وقادة الاحتلال للمسجد الأقصى والبلدة القديمة.
ويلي رأس السنة العبرية، عيد الغفران في الرابع والعشرين من سبتمبر، ويستمر لأسبوع، وينفذ فيه المستوطنون اقتحامات واسعة للأقصى.
ثم يليه عيد العرش في التاسع والعشرين من سبتمبر ويستمر ليومين، حيث ينفذ المستوطنون في عيد الغفران اقتحامات ضخمة للأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية.

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