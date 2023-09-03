بعد ما رصدت الرادارات هذا الأمر.. تحذير عاجل من الأرصاد على مكة المكرمة

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أفاد المركز الوطني للأرصاد في تحذير له، أن رادارات الطقس رصدت سحب رعدية وأمطار غزيرة على مكة المكرمة.





سحب رعدية



وأوضح المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الرادارات رصدت السحب الركامية الرعدية مع هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد مع رياح هابطة شديدة السرعة وخطر السيول والسيول المنقولة، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وتمتد حتى العاصمة المقدسة.



وتابع :" نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات".

وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للأرصاد، صور رصدتها رادارات الطقس لسحب ركامية رعدية ممطرة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح الهابطة نشطة السرعة.





سيول على هذه المناطق



جريان سيول:



سحب رعدية:



كما رصدت الصور خطر السيول والسيول المنقولة على المرتفعات والسهول الساحلية من عسير جازان وتمتد حتى الباحة، وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.وفي وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه على مكة المكرمة إلى الإنذار الأحمر.وأشار المركز إلى التأثيرات المصاحبة ستكون رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.وأوضح المركز في تحذيره أن الحالة تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم السبت.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبيويرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.أما حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.