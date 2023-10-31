الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.5% مدفوع بزيادة أسعار 132 شركة

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مؤشر سوق الأسهم
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أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.5%، ليصل إلى 10690 نقطة، وبتداولات بلغت 6.139 مليار ريال.
وأظهرت بيانات تداول، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 215.148 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.814 تريليون ريال.اضافة اعلان


ارتفاع أسهم 137 شركة وتراجع 77

ارتفعت أسهم 137 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت أسهم 77، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، وسلامة، والتأمين العربية، وأنابيب، والاتحاد الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، بوبا العربية، والعربية، وعلم، وأيان، وسلوشنز، الأكثر انخفاضا.


تراجع السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 22349 نقطة، وبتداولات بلغت 19.086 مليون سهم.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.252 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.368 مليار ريال.
ارتفاع أسهم 26 وتراجع 22 في الموزاية
وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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