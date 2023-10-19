مؤشر الأسهم يخسر 59.50 نقطة بعد تداولات بلغت 4.4 مليارات ريال

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 59.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10654.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 146 شركة على تراجع.





ارتفاع سهم شركات التطوير الغذائي





أرامكو والأهلي الأكثر نشاطاً





ارتفاع مؤشر السوق الموازية



وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، وسدكو كابتال ريت، وبن داود، ودار الأركان، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات الباحة، وأميانتيت، وأسمنت حائل، ووقت اللياقة، والحمادي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.42% و6.67%.وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، وأديس، وشمس هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وكانت أسهم شركات أكوا باور، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 421.46 نقطة ليقفل عند مستوى 23837.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.