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بشرى للخريجين.. فتح باب التسجيل في بعثات قطاعي الصناعة والتعدين

وزراة الصناعة
وزارة الصناعة والثروة التعدينية
أ أ
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دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الطلاب والخريجين للتسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث المعلن سابقاً.
والذي يوفر فرصاً للطلاب والطالبات لمتابعة تعليمهم في التخصصات المرتبطة بقطاعي الصناعة والتعدين، وذلك في الدول المعتمدة للابتعاث من خلال مجموعة متنوعة من المسارات.اضافة اعلان


متطلبات الوظائف الحديثة

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، واستجابةً لمتطلبات الوظائف الحديثة في قطاعي الصناعة والتعدين.
والتي تتطلب التركيز على تنمية الكفاءات المهنية والعلمية بمجموعة من المهارات العالية، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى العالمي، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى الإنتاجية والجودة في القطاعين.


4 مسارات رئيسة

ويتضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 4 مسارات رئيسة، من بينها مسار الرواد وإمداد والبحث والتطوير ومسار واعد.
وتوفر فرصاً للدراسة في عدة مراحل تعليمية، بدءاً من المرحلة الثانوية والدبلوم وصولاً إلى مرحلة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.
ويتفرع من خلال هذه المسارات عددٌ من التخصصات المتاحة للدراسة في قطاعي الصناعة والتعدين، من بينها تقنية الهندسة الصناعية، وهندسة تصنيع المواد الغذائية، وآلات الإنتاج.


التخصصات الصناعية في تطوير البرمجيات

إضافة إلى عدد من التخصصات الصناعية في تطوير البرمجيات والتطبيقات، كعلوم الكمبيوتر، وهندسة البرمجيات، وهندسة تقنية المعلومات، والأمن السيبراني ونظم المعلومات.
كما تشمل مختلف التخصصات والتقنيات المتعلقة باستخراج المعادن والخامات والموارد الطبيعية، كهندسة التعدين، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، وغيرها من التخصصات المتعلقة بعلوم الأرض والمعادن.


القطاعات الصناعية المستفيدة

وقالت الوزارة بأن القطاعات الصناعية والتعدينية المستفيدة من هذه التخصصات تتمثل في عددٍ من القطاعات، تشمل الأدوية والسيارات والآلات والمعدات والفضاء.
إضافة إلى منتجات الأغذية والأجهزة الطبية والكيماويات وصناعة المعادن، والصناعات البحرية ومواد البناء والطاقة المتجددة.
ويمكن للطلاب والطالبات والخريجين الراغبين بالتسجيل زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، والاطّلاع على المزيد من المعلومات حول التخصصات والجامعات ودول الابتعاث المعتمدة.

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