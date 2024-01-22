الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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بدون رسوم.. الجامعة الإسلامية تعلن برامج الدراسات العليا الاعتيادية للعام الجامعي ١٤٤٦

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الجامعة الإسلامية
أ أ
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أعلنت الجامعة الإسلامية، عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا في الجامعة "الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه" الاعتيادية للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الجامعة الإسلامية تعلن برامج الدراسات العليا الاعتيادية

وأعلنت الجامعة الإسلامية عن برامج الدراسات العليا الاعتيادية كالآتي:

 

البرامج والشروط (PDF)

(اضغط هنا)

 

البرامج

- الفقه.
- الدعوة.
- العقيدة.
- الأنظمة.
- الفيزياء.
- الكيمياء.
- القراءات.
- اللغويات.
- فقه السنة.
- الرياضيات.
- أصول الفقه.
- علوم الحديث.
- علم البيانات.
- علوم الحاسب.
- اقتصاد إسلامي.
- الفرق والمقالات.
- التربية المقارنة.
- الثقافة الإسلامية.
- الأمن السيبراني.
- الأدب والبلاغة.
- الإدارة التربوية.
- الإعلام والاتصال.
- الدراسات القضائية.
- التاريخ والحضارة.
- علم النفس التربوي.
- التفسير وعلوم القرآن.
- مناهج وطرق التدريس.
- أصول التربية الإسلامية.
- تعليم اللغة لغير الناطقين.
- العلوم في الطاقة المتجددة.
- القضاء والسياسة الشرعية.
- الأديان والمذاهب الفكرية.
- الدعوة والثقافة الإسلامية.
- تقنيات أمنية (الأمن السيبراني).
- الدبلوم في مهارات اللغة العربية.
- التوجيه والإرشاد (خاص بطلاب المنح).
- العلوم المهني في المختبرات الصناعية.
- العلوم في الميكاترونيكس والروبوتكس.
- العلوم في إدارة الهندسة والتكنولوجيا.

التفاصيل

اضغط هنا

 

ملاحظة

- سوف تعلن الجامعة لاحقًا موعد التقديم على برامج الدبلوم.

موعد التقديم في برامج الدراسات العليا الاعتيادية

- بدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الاثنين بتاريخ 1445/07/10هـ الموافق 2024/01/22م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/07/20هـ الموافق 2024/02/01م.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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