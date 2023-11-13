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بدولة آسيوية.. تسجيل حالة وفاة وإصابتين بعدوى فطرية نادرة

داء النوسجات
النوسجات
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أعلنت السلطات الباكستانية عن تسجيل إصابتين بداء النوسجات، وهو عدوى فطرية نادرة للغاية.

وفاة أحد المصابين بعد 6 أشهر علاجاضافة اعلان

 وأوضحت رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الباكستاني للعلوم الطبية في إسلام آباد الدكتورة نسيم أختر اليوم أن أحد

المصابين بهذه العدوى قد توفي بعد تلقي العلاج لمدة ستة أشهر، بينما تعافى المريض الآخر تماماً بمساعدة الأدوية المضادة للفطريات.

داء النوسجات مرض نادر للغاية

 وأضافت أن داء النوسجات مرض نادر للغاية ويعتقد أنه غير موجود في باكستان، لكننا نشهد الآن ظهور حالات إصابة بهذا المرض، الذي يعد عدوى فطرية، يكون مصدرها الفطريات التي تزدهر في التربة التي تحتوي على كميات كبيرة من فضلات الطيور أو الخفافيش.

كيفية مواجهة هذا المرض الخطير

 وقالت إننا كثيرًا ما نشك في وجود نوع ما من العدوى النادرة، ولكن بما أننا لا نملك تشخيصًا مؤكدًا، لا يمكننا علاج المريض بثقة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى مزيد من التحقيق لتشخيص هذا المرض لنتمكن من تشخيصه مبكراً وإنقاذ حياة المرضى في الوقت المناسب من خلال العلاجات المستهدفة.

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