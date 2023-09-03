بدأ الآن.. التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لكل المؤهلات

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات.





المسميات الوظيفية:



مسؤول قاعدة البيانات



مهندس شبكات



مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي.



مدير قسم الحوكمة التقنية والرقمية.



مدير قسم إجراءات العمل



عن المركز:





طريقة التقديم:

