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بدأ الآن.. التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لكل المؤهلات

المركز القومي للتعليم الالكتروني
التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات.

المسميات الوظيفية:


وأشار المركز إلى أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسؤول قاعدة البيانات


تطوير قواعد البيانات الخاصة بالمركز والتأكد من حمايتها، واستكشاف الأخطاء والمشكلات المختلفة، وتوعية المستخدمين وتقديم الإرشادات الخاصة بطرق حماية البيانات.
التأكد من تناسقها وضمان وضوحها بشكل يلبي احتياجات المستخدمين، وإعداد الخطط الخاصة بالتطوير والتحكم في استرداد البيانات.

مهندس شبكات


الإشراف على الشبكات وأمنها بالمركز، وعلى جميع الأجهزة والأنظمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، ومراقبة البنية التحتية للشبكات.
حل مشاكل الاتصال المختلفة، والاطلاع على الحلول في أنظمة حماية الشبكة بما يضمن للمركز شبكة آمنة ومنسقة وموثقة.

مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي.


الإشراف على تنفيذ الأبحاث والدراسات والمعايير والكفايات والأدلة والتقارير في مجال التعليم والتدريب
الإلكتروني والمساهمة في وضع معايير التعليم والتدريب الإلكتروني.

مدير قسم الحوكمة التقنية والرقمية.


دراسة وتحليل وتحديد العوامل المؤثرة في تقديم الخدمات، والإشراف على إدارة المخاطر التقنية والرقمية، وتنفيذ السياسات والإجراءات والأطر ذات الصلة بما يتماشى مع الإرشادات المعتمدة.

مدير قسم إجراءات العمل


تحسين وتوثيق إجراءات العمل والتوصية بالتحسينات، وتقييم كفاءة التغييرات التي تم إجراؤها على عمليات الأعمال في المركز.

عن المركز:


المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني.
تمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.


طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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