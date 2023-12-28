بدء استقبال طلبات التسجيل في دبلوم "التعدين" بجامعة نجران

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أعلنت جامعة نجران ممثلة في الكلية التطبيقية، أنها بدأت في استقبال طلبات التسجيل في دبلوم "التعدين"، الذي يستمر حتى 28 من شهر جمادى الآخرة الجاري.
بدء
استقبال طلبات التسجيل في دبلوم "التعدين" وأوضحت الجامعة أنه يمكن لخريجي الثانوية وما
بعدها والباحثين عن العمل ومن هم على رأس العمل، التسجيل من خلال الدخول على هذا
الرابط (اضغط هنا).
جامعة نجران تحقق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية وذكر الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية الدكتور
بلقاسم حسن الجعفري، أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، حيث
يدعم توجهات الجامعة البحثية، ويتوافق مع جيولوجيا المنطقة.
كما يُسهم البرنامج في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030.