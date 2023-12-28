بدء استقبال طلبات التسجيل في دبلوم "التعدين" بجامعة نجران

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أعلنت جامعة نجران ممثلة في الكلية التطبيقية، أنها بدأت في استقبال طلبات التسجيل في دبلوم "التعدين"، الذي يستمر حتى 28 من شهر جمادى الآخرة الجاري.

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بدء استقبال طلبات التسجيل في دبلوم "التعدين"



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