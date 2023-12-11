عاجل.. هيئة العقار تمنع دفع الإيجار خارج "منصة إيجار" ابتداءً من هذا التاريخ

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أعلن تيسير المفرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أنه لن يتم السماح بدفع الإيجار خارج منصة إيجار اعتبارًا من شهر يناير المقبل. اضافة اعلان

وقال لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "لن يكون هناك دفع للإيجار خارج منصة إيجار، من بداية العام القادم"، موضحًا أن الدفع سيكون عن طريق المحفظة فقط.

وأشار إلى أنه ستكون هناك درجة موثوقية عالية لحفظ حقوق الطرفين.



منصة إيجار



وتسهم "إيجار" بما توفره من خدمات تعمل على تطويرها بشكل مستمر، في تقليل النزاع، وتحفظ حقوق أطراف العقد.إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية، لتمكين أطراف عقد الإيجار من نقل الخدمات باسم المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية.

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علاوة على إثبات التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، عبر السداد الإلكتروني، وإتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار، ومنها: "مدى" و"سداد".





تسجيل دخول جديد في إيجار

