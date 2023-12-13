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بالفيديو.. 150 ألف شجرة تغير ملامح متنزه شقراء الوطني

فيديو
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
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نشر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر حسابه في منصة "X"، فيديو عن متنزه شقراء الوطني، يظهر جودة مشاريع التشجير والجهود المتواصلة لتنمية المساحات الخضراء في المتنزهات الوطنية.اضافة اعلان

زراعة 150 ألف شجرة محلية

ويقع المتنزه في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 778,600 متر مربع، تمت زراعتها بإجمالي 150 ألف شجرة محلية، من أنواع الأرطى والأثل البلدي، حيث تروى بالكامل باستخدام المياه المجددة، ضمن مبادرة المركز لتنمية الغطاء النباتي والحياة البرية في 50 متنزهًا وطنيًّا عبر زراعة 10 ملايين شجرة.

تطوير الغطاء النباتي بالمتنزهات الوطنية

وتساهم جهود تطوير الغطاء النباتي بالمتنزهات الوطنية، في تقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التصحر واستعادة التنوع البيولوجي النبات، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز أنشطة السياحة البيئية، وتسهيل فرص الاستثمار ودعم اقتصاد المجتمعات المحلية.

إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات

يشار إلى أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.


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