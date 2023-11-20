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"الحياة الفطرية" يعلن اكتشاف نوع جديد من العقارب بالرياض

العقارب
المركز الوطني للحياة الفطرية
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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إضافة علمية جديدة بعد اكتشافه لنوع جديد من العقارب ينتمي للجنس المسمى ليورس leiurus في محمية مجامع الهضب جنوب الرياض.اضافة اعلان


التحليل الجيني للنوع المكتشف

وذلك بناءً على وصف الشكل الظاهري والتحليل الجيني للنوع الجديد المكتشف، وتم نشر في المجلات العلمية العالمية والمتخصصة في مجال الحياة الفطرية مما يبين قيمة الاكتشاف الجديد.
 وجاءت تسمية هذا النوع الجديد من العقارب نسبةً إلى محمية مجامع الهضب وهي المحمية التي تم اكتشاف الأنواع الجديدة من العقارب فيها مؤخراً.


يختلف عن نظرائه من الاجناس الأخرى

وأظهرت الدراسات للشكل الظاهري والوراثية الجزيئية أن هذا النوع يختلف عن نظرائه من الأجناس الأخرى في المملكة.
ويرتفع بذلك عدد الأنواع المعروفة من هذا الجنس إلى 22 نوعًا عالميًا ومنها 5 أنواع في المملكة.


إضافة النوع الجديد لبنك مملكة الحيوان

 من جانبها نشرت مجلة Zookeys العلمية الشهيرة، الاكتشاف الجديد في عددها الصادر في 7 سبتمبر 2023 م.
وتمت إضافة هذا النوع ضمن قوائم بنك مملكة الحيوان (Zoobank)، وكذلك بنك الجينات (Genbank).


 المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

يأتي الاكتشاف الجيد ضمن الجهود المستمرة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ودراساته التي تهدف لتحديد انتشار هذا النوع وتقييم حالته مستقبلاً.
ضمن أسلوب عمله بالعناية بالحياة الفطرية، وذلك بغرض استدامة التوازن البيئي والتنوع الأحيائي في المملكة.

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