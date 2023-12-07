الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

درجات الحرارة اليوم.. العظمى 34 بمكة والصغرى 5 في السودة

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في مكة المكرمة، وأقلها 5 درجات في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جدة و32 درجة في جازان  والقنفذة، و29 في المدينة المنورة، و27 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 5، وأبها وطريف 8، وبريدة 9، والدهناء والصمان والتنهات والمجمعة 10 والطائف، وعرعر وحفر الباطن 11 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن




اضافة اعلان

اقرأ أيضا

7666666666666
10:05 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام عن النتيجة

أهم 10
9:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 184.3 مليار ريال مخصصات للدعم وتعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
9:18 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الراجحي: شعور الموظفين بالرضا يرفع نسبة ارتباطهم بالعمل إلى 76%

GArdAqeXQAMUDp3
7:53 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الحصيني": اليوم أول أيام المربعانية البداية الفعلية للشتاء وهذه أهم ظواهرها

اقرأ أيضا

"الأرصاد" يتوقع سماءً غائمة وضبابًا على مكة وتبوك وهذه المناطق

عاجل.. إيقاف النقل والتكليف لمنسوبي الصحة العامة حتى هذا الإشعار

عاجل.. عقوبة صارمة ضد انتحال صفة معاق.. تعرف على التفاصيل

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

عاجل.. بالتواريخ.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جرحات الحرارة - انخفاض - الشتاء 9:50 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 11:46 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

أعلاها 35 وأقلها 7.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 9:07 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

36 في مكة و8 بالسودة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 10:08 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

36 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

اقرأ أيضا

دعاء - المسجد الحرام - الجمعة
1:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الخميس 23 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في تبوك

ا
11:32 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بالأسماء.. الفائزون الـ 6 في انتخابات "غرفة المدينة المنورة"

أهم 10
11:17 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بوتين في الرياض وحقيقة وقف الدعم الإضافي في حساب المواطن

ابشر
10:12 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أبشر يوضح آلية حل مشكلة تحديث رقم الجوال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

7666666666666
10:05 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام عن النتيجة

أهم 10
9:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 184.3 مليار ريال مخصصات للدعم وتعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
9:18 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الراجحي: شعور الموظفين بالرضا يرفع نسبة ارتباطهم بالعمل إلى 76%

أبشر
9:02 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط تعديل المؤهل الدارسي إلكترونيًا عبر أبشر 1445

منصة قوى
8:06 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445

الملك عبدالعزيز واللواء محمد نجيب
7:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

فيديو نادر.. آخر ظهور للملك عبدالعزيز قبل وفاته