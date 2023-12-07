درجات الحرارة اليوم.. العظمى 34 بمكة والصغرى 5 في السودة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في مكة المكرمة، وأقلها 5 درجات في السودة بمنطقة عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جدة و32 درجة في جازان والقنفذة، و29 في المدينة المنورة، و27 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 5، وأبها وطريف 8، وبريدة 9، والدهناء والصمان والتنهات والمجمعة 10 والطائف، وعرعر وحفر الباطن 11 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.