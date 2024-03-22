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ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟ "الفوزان" يوضح

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح.اضافة اعلان

ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الأولى للمؤمن أن يصلي مع إمام مسجده.
وأضاف أنه إذا دعت الحاجة إلى أن الشخص يتنقل بين المساجد، فلا حرج في ذلك، خاصة إذا ذهب إلى مسجد يرتاح لقراءة إمامه.

للمسلم أن يصلي خلف إمام يرتاح له

وبين أن المسلم عندما ينتقل لمسجد يشعر فيه بالخشوع لقراءة إمامه، واستحضار القلب أثناء الصلاة، وليس لمجرد التلاعب، فلا بأس إذا كان لمصلحة شرعية.


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