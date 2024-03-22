ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟ "الفوزان" يوضح

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح.





ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟



للمسلم أن يصلي خلف إمام يرتاح له







العلامة الشيخ صالح الفوزان ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة التراويح؟العلامة الشيخ صالح الفوزان pic.twitter.com/Mfrhy1zhry March 19, 2024

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن الأولى للمؤمن أن يصلي مع إمام مسجده.وأضاف أنه إذا دعت الحاجة إلى أن الشخص يتنقل بين المساجد، فلا حرج في ذلك، خاصة إذا ذهب إلى مسجد يرتاح لقراءة إمامه.وبين أن المسلم عندما ينتقل لمسجد يشعر فيه بالخشوع لقراءة إمامه، واستحضار القلب أثناء الصلاة، وليس لمجرد التلاعب، فلا بأس إذا كان لمصلحة شرعية.