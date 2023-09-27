بادر بالتقديم.. وظائف لحملة هذه التخصصات في "الزكاة والضريبة والجمارك"

أ أ
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن
لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 4 وظائف
مُتعددة في مختلف التخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة
أدناه.
1- مدير إدارة
تجربة العملاء والتوعية المؤسسية.
المسميات الوظيفية
2- أخصائي التعافي من الكوارث التقنية.
3- أخصائي قيادة الاتصالات الرقمية.
4- مدير إجمالي المكافآت وإدارة المواهب.
- إدارة الأعمال.
التخصصات المطلوبة
- الموارد البشرية.
- الاتصالات.
- التسويق.
- الإدارة العامة.
- العلاقات العامة.
- الصحافة.
- علوم الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- أو ما يعادلها.
وضع حجرُ الأساسٍ بعد صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بدمج "الهيئة
العامة للزكاة والدخل" و"الهيئة العامة للجمارك" في كيانٍ واحد.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ويعمل على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاية عالية.
وتمكين المملكة من أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة وحماية الأمن الوطني، وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها.
طريقة التقديملمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط
التالي (يتطلب إنشاء
حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™
LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
اضغط هنا