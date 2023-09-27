بادر بالتقديم.. وظائف لحملة هذه التخصصات في "الزكاة والضريبة والجمارك"

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 4 وظائف مُتعددة في مختلف التخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





المسميات الوظيفية





التخصصات المطلوبة





هيئة الزكاة والضريبة والجمارك



طريقة التقديم

