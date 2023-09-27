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صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتقديم.. وظائف لحملة هذه التخصصات في "الزكاة والضريبة والجمارك"

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 4 وظائف مُتعددة في مختلف التخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان


المسميات الوظيفية

1- مدير إدارة تجربة العملاء والتوعية المؤسسية.
2- أخصائي التعافي من الكوارث التقنية.
3- أخصائي قيادة الاتصالات الرقمية.
4- مدير إجمالي المكافآت وإدارة المواهب.


التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال.
- الموارد البشرية.
- الاتصالات.
- التسويق.
- الإدارة العامة.
- العلاقات العامة.
- الصحافة.
- علوم الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- أو ما يعادلها.


هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وضع حجرُ الأساسٍ بعد صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بدمج "الهيئة العامة للزكاة والدخل" و"الهيئة العامة للجمارك" في كيانٍ واحد.
ويعمل على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاية عالية.
وتمكين المملكة من أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة وحماية الأمن الوطني، وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها.

طريقة التقديم

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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