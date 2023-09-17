الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

ما هي خطوات طباعة البطاقة الجمركية.. الزكاة والضريبة توضح

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
هيئة الزكاة والضريبة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتفصيل خطوات طباعة البطاقة الجمركية للمستفيدين.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، في منصة إكس بقولها إن خطوات طباعة البطاقة الجمركية تشمل التالي:اضافة اعلان

خطوات طباعة البطاقة الجمركية


1- زيارة موقعنا الإلكتروني واختيار خدمة "طباعة البطاقة الجمركية" من الخدمات الجمركية
2- اختر نوع التسجيل مخلصي / مستورد
3- أدخل البيانات المطلوبة واضغط على "طباعة البطاقة الجمركية".

إقرارات شهر يوليو وأغسطس


وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني ( اضغط هنا)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ضريبة السلع الانتقائية


ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



اقرأ أيضا

وزير الداخلية 1
6:05 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

وزير الداخلية يبحث أوجه التعاوني الأمني مع نظيره الصومالي

WhatsApp Image 2023-09-17 at 5.23.40 PM
5:33 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

متحدث الأحساء يكشف تفاصيل مشروع للتخلص من البعوض والذباب

الداخلية
5:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الداخلية تطبق حكم الشرع في عبد الرحمن القحطاني وتكشف جريمته

السفر الطائرة
4:35 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مواصفات الأمتعة المسموح بحملها داخل الطائرة للمعتمر

اقرأ أيضا

بالأسماء.. تتويج الفائزين في "هاكاثون الصناعة"

أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة

ما تأثير ذلك على أسعار الأسماك؟.. "الري" تتوسع في مشاريع الاستزراع

بالصور.. وصول طائرة المملكة الإغاثية الثانية إلى ليبيا

"تقويم التعليم" تعتمد 33 برنامجًا أكاديميًا جديدًا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:53 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حساب المواطن للمُعالجين بالخارج وضريبة السلع الانتقائية وضبط مواطن بهذه التهمة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 12:54 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"الزكاة" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهري يوليو وأغسطس

كبتاجون 1:55 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

إحباط محاولة تهريب نحو 184 ألف حبة كبتاجون في منفذ البطحاء (فيديو)

أخبار السعودية 4:07 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل برنامج الولاء الوظيفي والتسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي

اقرأ أيضا

تخطيط المدن
3:45 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بحث جديد من جامعة الملك عبدالعزيز يخدم استراتيجية تخطيط المدن

Capture
3:38 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

تجهز مفاجأة.. القوات الجوية الملكية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر

العمرة
3:37 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

للمعتمرين.. معلومات لاتفوتك عن تطبيق نسك

تراضي
3:05 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

"العدل" تنهى 6 آلاف قضية تجارية عبر منصة "تراضي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:15 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

للمواطنة المتزوجة من غير سعودي.. في هذه الحالة يمكن للزوج الاستفادة من دعم المواطن

الكويتي المصاب
5:48 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

وفد تركي رسمي يطمأن على الكويتي المعتدى عليه بطرابزون ويتوعد المعتدين

تحفيظ القرآن
5:32 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

"أمة واحدة".. حلقات تحفيظ القرآن في مصراتة تلهج بالدعاء لرفع الكرب عن درنة

حساب المواطن
5:24 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

هل دعم حساب المواطن مستمر في شهر أكتوبر القادم؟

الداخلية
5:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الداخلية تطبق حكم الشرع في عبد الرحمن القحطاني وتكشف جريمته

أخبار السعودية
4:22 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة