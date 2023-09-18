المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية (تشمل وظيفة لمبتدئي الخبرة) لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض على النحو التالي: اضافة اعلان



المسميات الوظيفية:



- أخصائي تفتيش بيئي

- كبير أخصائي تفتيش بيئي



التخصصات المطلوبة:



- علوم البيئة

- علوم صحة البيئة

- علوم تقنيات البيئة

- علوم الأحياء

- علوم الكيمياء

- علوم الفيزياء

- علوم البحار

- علوم المياه

- علوم زراعية

- علوم أزمات وكوارث

- علوم جيولوجيا مياه

- هندسة الطاقة المتجددة

- الهندسة الكيميائية

- الهندسة المدنية

- الهندسة الجيولوجية



الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.



نبذة عن المركز:



المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقره في الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

