السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشاركة أكثر من 750 جهة

بأكثر من 20 مليار.. المملكة توقع 27 عقدا في ختام معرض الدفاع العالمي 2024

46446
معرض الدفاع العالمي 2024
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اختتمت وزارة الدفاع الشريك الرئيس لمعرض الدفاع العالمي 2024 مساء اليوم، مشاركتها في المعرض المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين.

اضافة اعلان

مشاركة أكثر من 750 جهة

 وفي العاصمة الرياض، تم تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وسط مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة حول العالم.



 واستعرضت الوزارة من خلال جناحها في المعرض، إرثها وتحولاتها التاريخية، وقدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية، إلى جانب مستقبلها وبرنامج تطويرها.
 وشارك عدد من كبار قادة وزارة الدفاع في ندوات وجلسات النقاش في منتدى مستقبل الدفاع الذي عقد على هامش المعرض، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية والمحلية.


طائرات القوات الجوية الملكية

وقدمت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق "الصقور السعودية"، عروضًا جوية متنوعة خلال أيام معرض الدفاع العالمي، كما شاركت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعيادات تضم كوادر طبية وصحية؛ لتقديم الرعاية الطبية للمشاركين وزائري المعرض.
توقيع 27 عقدًا ومذكرتي تفاهم



 ووقعت وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي، 27 عقدًا ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار ريال.
تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة.



 وتهدف العقود ومذكرات التفاهم التي أبرمتها وزارة الدفاع، إلى تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب الإسهام في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.

اقرأ أيضا

بهذه المنطقة.. حرس الحدود يحبط تهريب 85 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

عاجل.. بشرى من "الوطنية للإسكان" بشأن التملك في أي مشروع سكني

أمانة الأحساء: البدء بإعادة سفلتة طريق الأمير عبدالله بن جلوي

محامي: يحق لجهة العمل التواصل مع الفرد على رقمه الخاص وفق هذه الشروط

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من الضباب والشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ت 12:49 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

وزارة الدفاع: توقيع 17 عقداً ومذكرتَي تفاهم مع شركات محلية وعالمية في معرض الدفاع العالمي 2024

GFF2sTpWAAArl2M 4:18 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

مجلس الوزراء يوافق على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

GEhsgnEWgAEp6w0 4:06 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على ترقية قيادات للمرتبتين الـ 14والـ 15 في هذه الوزارات

GEhq9OcW8AAGyAH 3:23 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

17 قرارًا مهمًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض