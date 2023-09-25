اليوم ولمدة 3 أيام.. وزير العدل يطلق ملتقى التطوع القانوني بالرياض

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يرعى وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الاثنين، "ملتقى التطوع القانوني". اضافة اعلان

والذي ينطلق في نسخته الأولى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض اليوم ويستمر 3 أيام خلال المدة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري.





جلسات حوارية وأنشطة





توقيع اتفاقيات ومعرض تفاعلي





قدرة على التحرك وتحقيق الأهداف



ويشهد الملتقى إقامة الجلسات الحوارية والأنشطة والخدمات القانونية التطوعية كالاستشارات والدورات القانونية وورش العمل التوعوية.وتستهدف مختلف شرائح المجتمع من زوار لتحقيق مبدأ العدالة الوقائية، التي سيقوم عليها أبرز المحامين المعتمدين والمدربين المتخصصين وممثلي الإدارات القانونية بالجهات الحكومية.يذكر أن الهيئة السعودية للمحامين ستقوم بتوقيع اتفاقيات على هامش الملتقى، كما سيصاحب الملتقى معرض تفاعلي، وفعاليات ماراثون التطوع القانوني بمنطقة الرياض.ويمثل التطوع أهم أدوات المجتمع المدني التي باتت الدول تعتمد عليها لتحقيق العديد من الأهداف التي تحتاج إليها المجتمعات، والتي يصعب على الحكومات وأجهزتها الرسمية القيام بها.لذلك تكتسب الجهود التطوعية قدرة كبيرة في التحرك وتحقيق الأهداف المرصودة بما تمتلكه من سواعد شابة وارتباط المتطوعين بالمجتمعات.ويعمل التطوع على رفع الروح الوطنية لهؤلاء الشباب، ويصقل قدراتهم ويزيد مهاراتهم ويدفعهم إلى الإحساس بالمسؤولية ويعودهم على العمل وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوعي الفردي والمجتمعي.