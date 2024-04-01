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اليوم.. بدء تطبيق أولى مراحل تنظيم توصيل الطلبات وتنبيه بشأن الوافدين

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توصيل الطلبات
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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على المواطنين، وإلزام غير المواطنين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة.اضافة اعلان

تطبيق أولى مراحل تنظيم توصيل الطلبات

وأوضحت أن العمل بالقرار سيكون بدءًا من اليوم الاثنين الموافق الأول من إبريل 2024م، مع نشر تفاصيل كل قرار قبل تفعيله لضمان الاستعداد الكافي.
وأكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين كفاءة السائقين، وتوفير خدمة أكثر أمانًا وثقة للمستهلكين.

انضمام العمالة الأجنبية في 14 شهرًا

 وبينت أنه كجزء من التنظيمات، سيُطلب من العمالة الأجنبية الانضمام تدريجيًا إلى شركات النقل الخفيف خلال فترة 14 شهرًا.


وأضافت أنه سيُسمح بالإعلانات على مركبات النقل الخفيف بناءً على تنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

توصيل الطلبات للسائقين الأجانب سيتم تدريجيًا

وشددت على أن العمل بتنظيمات توصيل الطلبات للسائقين الأجانب سيتم تدريجيًا، ويشترط أن يتم ذلك عبر شركات مرخصة لضمان الشفافية والموثوقية.

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