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تنبيه عاجل من "هيئة النقل" لمكاتب تأجير السيارات: احذروا هذا الأمر

مكاتب تأجير السيارات
مكاتب تأجير السيارات بالمملكة
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أصدرت الهيئة العامة للنقل، الجمعة، تنبيهًا مهمًا لمكاتب تأجير السيارات.

تنبيه مهم لمكاتب تأجير السيارات: احذروا هذا الأمراضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات منع أي شخص من استئجار سيارة إذا انطبقت عليه جميع الشروط الأربعة وهي:
1 - توفر بطاقة ائتمانية لديه.
2 - رخصة قيادة سارية المفعول.
3 - إثبات هوية معتمدة سارية المفعول.
4 - انطباق شروط التغطية التأمينية على المستأجر.


ونفت الهيئة ما تم تداوله مؤخرًا عن عدم قدرة بعض المواطنين ممن تجاوز الـ 60 عامًا من استئجار السيارات.

الخدمة متوفرة لجميع شرائح المجتمع

وأكدت أن الخدمة متوفرة لجميع شرائح المجتمع من كافة الفئات العمرية سواء مواطنين أو مقيمين، وأنها حريصة على حفظ حقوق كافة الأطراف سواء المستثمر أو المستأجر كونها جهة تنظيمية وإشرافية.


وناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم الشروط ولا يتم تأجيرهم سيارات بالإبلاغ عن هذا الأمر كونه مخالفة عبر التقدم ببلاغ عبر الرقم "938".

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