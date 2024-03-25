الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم بدء التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

نظام نور
منصة نور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من اليوم الاثنين، التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.اضافة اعلان

التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية

ويبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 

التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية 

في حين يبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

بينما حددت الوزارة، بداية التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية

في حين يبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من 15 رمضان وحتى 22 من شوال.

التسجيل عبر نظام نور


وأتاحت الوزارة التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين

وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العام الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

اقرأ أيضا

أعلاها 33 وأقلها 7.. درجات الحرارة اليوم الاثنين 15 رمضان

عاجل.. خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والكليات اليوم

انفجار شمسي.. مخاوف من عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

عاجل.. النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يقوم بهذا الأمر الخاص بالأرصاد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

نظام نور 5:08 م الأحد، 24 مارس 2024

عاجل.. بدءًا من الغد.. تسجيل الطلاب المستجدين في الصف‌ الأول الابتدائي للعام الدراسي 1446هـ

اختبارات الفصل الدراسي الأول 4:01 م الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل ورسميًا.. "التعليم" تمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية "مرتبة الشرف"

العودة للمدارس 9 9:39 ص الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل ولأول مرة.. 99% من مدارس المملكة تلتحق بالبرنامج الوطني للتقويم المدرسي

الطلاب 7:52 ص الأحد، 03 مارس 2024

انطلاق الفصل الدراسي الثالث.. والتعليم تُوجّه بهذا الإجراء