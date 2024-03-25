اليوم بدء التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

أ أ

تبدأ وزارة التعليم، اعتبارًا من اليوم الاثنين، التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية.





التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية



التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية



التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية



التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية



التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم



التسجيل عبر نظام نور



التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين

