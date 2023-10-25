"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على المدينة المنورة، متوقعا تساقط للأمطار يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.





بداية الإنذار: اضافة اعلان



وقال المركز إن بداية الإنذار هي الساعة الواحدة ونهايته في تمام الساعة التاسعة.حالة مطرية قوية على هذه المناطقفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية قوية ورياح نشطة على الرياض وعدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صور رادارات الطقس تشير إلى تكون السحب الركامية الرعديةمصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة السرعة على أجزاء من مناطق نجران جازان عسير الباحة.أمطار غزيرة على مكة والمدينة والقصيموأضاف أن الحالة تمتد حتى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة المدينة المنورة كذلك على بعض أجزاء منطقة القصيم حائل.كما تمتد حتى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وتظهر السحب الركامية الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.وطالب بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية؛ لخطورة تكون السيول والسيول المنقولة، وإتباع تعليمات الجهات المختصة في مثل هذه الحالات الجوية.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.