"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "مكة والمدينة"

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذار لمنطقة مكة المكرمة، حيث إنه من المتوقع تشكل شبورة مائية وضباب خفيف.





التأثيرات المصاحبة: اضافة اعلان







وأوضح أن التأثيرات المصاحبة هي تدني في مدى الرؤية الأفقية في مسافة بين ٣ إلى ٥ كم.في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس - بمشيئة الله - هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والعيص والمهد ووادي الفرع والحناكية وخيبر، تبدأ غداً الساعة 1 مساءً وتستمر حتى الـ 9 مساءً.في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطقوأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، مع صواعق رعدية على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "طبرجل والقريات".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وحزم الجلاميد".3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص وبدر ووادي الفرع".4 - منطقة تبوك، وتشمل محافظة "المعظم وتبوك وتيماء حقل والبدع وضباء ونيوم".5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء".6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنوم7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والليث والقنفذة والكامل والطائف وميسان والجموم وخليص والعرضياتضم وم".8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.9 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءًوأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.