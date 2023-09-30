"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "أملج والباحة"

أ أ

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح شديدة السرعة وأمطار متوسطة على محافظة أملج.





شبه انعدام في مدى الرؤية: اضافة اعلان



مدينة الباحة:



تحذير جديد:



أمطار خفيفة:



منطقة عسير:



وأضاف: تشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.في سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وجريان السيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وأضاف المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.في وقت سابق، نشر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا جديدا يشمل منطقة حائل (الحائط والسليمي والشملي).وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.الوطني للأرصاد:ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم السبت من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وخيبر والعلا .وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.ونبه المركز أيضا من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية.ويشمل الإنذار محافظات المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما بين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.