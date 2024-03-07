"الوطنية للإسكان" تُطلق مشاريع جديدة في "مجتمع السدن" بمحافظة جدة بأسعار تبدأ من 530 ألف ريال

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7 مشاريع جديدة:



توفير 803 وحدة سكنية:



مميزات مجتمع السدن:



الشركة الوطنية للإسكان:



أطلق نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان الأستاذ إيهاب الحشاني , أحدث المجتمعات العمرانية للوطنية للإسكان NHC في مدينة جدة " مجتمع السدن".وشهد توقيع اتفاقيات لـ 7 مشاريع جديدة في المجتمع وذلك امتدادًا لجهود الشركة في توفير بيئات حيوية ترتقي بمفاهيم جودة الحياة وتقدم خيارات سكنية متنوعة تليق بتطلعات المواطنين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي.وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إطلاق 3 مشاريع سكنية في أحدث مجتمعاتها العمرانية بمحافظة جدة " مجتمع السدن"، التي يأتي ضمن سلسلة من المجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين؛ لتساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.ويأتي المشروع الأول" نساج السدن" بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني، وعلى مساحة تتخطى 200 ألف متر مربع، ليوفّر 803 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 238-258 م2 وبتصاميم عصرية تلبي احتياجات الأسر السعودية.كما يمتد المشروع الثاني "سهيل جاردن" على مساحة إجمالية تقدر بـ 126 ألف متر مربع، موفرا 519 وحدة سكنية بتصاميم راقية ومساحات رحبة تتراوح ما بين 242-303 م2، ضمن بيئة متكاملة ترتقي بالتطلعات وتلبي الاحتياجات، وذلك بالشراكة مع شركة مكيون مطورون عمرانيون.ويقع المشروع الثالث " "دار السدن" على مساحة إجمالية تتجاوز 100 ألف متر مربع موفرًا 438 وحدة سكنية بتصاميم مميزة ومساحات متنوعة تتراوح بين 278-314 م2، ليقدم خيارات سكنية بثلاث نماذج مطورة وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بالشراكة مع شركة ليدار للاستثمار.ويتميز مجتمع السدن بموقعه داخل النطاق العمراني للجهة الجنوبية من محافظة جدة عند ملتقى شبكة من الطرق الرئيسية، والذي يجعل منه مكانًا إستراتيجيًا يتيح إمكانية الوصول لكافة الوجهات الخارجية بسرعة فائقة؛ تعزيزاً لجودة الحياة ورفاهية السكن، إلى جانب ما يقدمه المجتمع من أساسيات الحياة للساكنين، بالإضافة إلى كافة مميزات الترفيه والراحة التي تبعد دقائق عن المسكن، كالمساجد والمرافقة التعليمية والمراكز الصحية والتجارية والرياضية، بالإضافة إلى وفرة المسطحات الخضراء ووجود 15 حديقة عامة داخل المجمع.كما يمكن لجميع المستفيدين حجز الوحدات السكنية بمشاريع مجتمع السدن والاطلاع على كافة الخيارات، من خلال زيارة موقع الوطنية للإسكان عبر الرابط التالي:https://sakani.sa/app/mega-project/7الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍي و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.