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جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل لبرنامج "الدبلوم العالي في التدريس باللغة الإنجليزية"

جامعة الأميرة نورة
جامعة الأميرة نورة
أ أ
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فتحت كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، باب التسجيل لبرنامج "الدبلوم العالي في التدريس باللغة الإنجليزية"، للعام الجامعي 1446هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 18 أبريل 2024م.اضافة اعلان

برنامج الدبلوم العالي في التدريس باللغة الإنجليزية

 ويُعد "الدبلوم العالي في التدريس باللغة الإنجليزية" برنامجًا نوعيًا لتأهيل خريجات تخصصات العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، للمهن التعليمية في المدارس الأهلية العالمية، والبرامج الدولية، حيث يُقدم بنظام المقررات الدراسية، إضافة إلى الخبرات الميدانية.

31 ساعة دراسية معتمدة

 وينطلق البرنامج بواقع (31) ساعة دراسية معتمدة، لمدة عام جامعي، متضمنًا عددًا من المقررات النوعية، الرامية إلى الريادة التنافسية للخريجات، وإثراء المعارف العلمية والمهارات العمَلية، وتعزيز الفرص الوظيفية في المهن التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية.

توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع

 ويأتي هذا البرنامج انطلاقًا من دور جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وصندوق تنمية الموارد البشرية في توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، وتعزيز ريادة المرأة من خلال التأهيل والتدريب، وإعداد كفاءات تعليمية وتربوية مؤهلة لشراكة فعالة لصناعة مجتمعات المعرفة.

 يُذكر أنَّ البرنامج مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية ويقدم دون رسوم دراسية لمن تنطبق عليها شروط القبول، ويمكن التقديم على البرنامج من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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