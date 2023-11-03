تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 152 مليون ريال

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تجاوزت حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 152 مليون ريال، منذ إطلاقها ظهر أمس الخميس.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. اضافة اعلان





قيمة التبرعات



منصة ساهم



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