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صحيفة تواصل الالكترونية

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 152 مليون ريال

اعتداءات صهيونية متواصلة على الشعب الفلسطيني
أكثر من 152 مليون ريال في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
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تجاوزت حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 152 مليون ريال، منذ إطلاقها ظهر أمس الخميس.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.اضافة اعلان

قيمة التبرعات

وبلغت تبرعات المشاركين في الحملة 315 آلاف و018 شخصًا، بحصيلة 152 مليونًا و425 ألفًا و039 ريالات.
وأعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تبرع بـ 30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين.
كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بـ 20 مليون ريال للحملة.
ويظهر التحديث المتكرر لمنصة الحملة منذ انطلاقها ارتفاعًا لافتًا في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات، وفق متابعات صحيفة "تواصل".


منصة ساهم

وتعد ساهم منصة لجمع التبرعات الإلكترونية عبر قنوات الدفع الآمنة، وتوفر عدة قنوات دفع آمنة وهي (فيزا وماستركارد وبطاقات مدى).
وتتم جميع عمليات التبرع عبر اتصال آمن ومشفر HTTPS، ولا يتم حفظ أي معلومات متعلقة بالبطاقات الائتمانية في الموقع.
ولا يحتاج المتبرع إلى التسجيل في منصة ساهم للتبرع، إذ بإمكانه التبرع مباشرة ومن دون تسجيل عبر إتمام التبرع كمستخدم (ضيف).
وإن أردت متابعة جميع البرامج والمشاريع التي قمت بالتبرع لها فيجب عليك في هذه الحالة التسجيل حينها.

كيف يمكنك التسجيل في منصة ساهم؟

الدخول إلى منصة ساهم (اضغط هنا)
يمكنك النقر على "تسجيل" في القائمة العلوية من أي صفحة للتسجيل.
الدخول إلى صفحة التبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني للتبرع (اضغط هنا)
كيف يمكنك التواصل مع منصة ساهم؟
يمكنك التواصل معنا عبر أحد هذه الخيارات:
-         البريد الإلكتروني:  [email protected]
-         الرقم الموحد:       920008554

 خيارات أخرى للتبرع

يمكن تحويل مبلغ التبرع من أي بنك إلى حسابات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في البنوك التالية (اضغط هنا)

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