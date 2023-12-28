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عاجل.. "الفقع الزبيدي" يزين سوق حائل.. ومفاجأة عن أسعاره

الفقع
الفقع
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أظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية على حسابها في منصة "إكس"، بداية بيع "الفقع الزبيدي" في سوق حائل.

بيع الفقع في سوق حائل:

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وبحسب مقطع الفيديو فقد ظهر قال أحد البائعين في السوق، موضحا أن الفقع المتواجد حالياً هو الزبيدي، ويبلغ سعر ما بين 450 إلى 500 ريال.

وأضاف البائع أن أسواق بيع الفقع بدأت تفتح أبوابها، ولكن ستعرض الكميات بغزارة أمام الراغبين في الشراء بعد 20 يومًا.

ونوه البائع أنه يعمل في تجارة الفقع منذ 40 عامًا، إلى أن العام الماضي كان الأفضل من حيث كميات الفقع، وكذلك عام 1435 هـ وعام 1440 هـ.

أيضا بين أن أهالي حائل يستهلكون كميات كبيرة من الفقع، بينما يتم بيع الفائض في أسواق الرياض والقصيم.

الفقع  وأنواعه:



يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء كانت قد أكدت في وقت سابق، أنه يفضل استخدام "الفقع "خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته.

وشددت حينها على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

وأشارت الهيئة إلى أن من مسمياته "الكمأة"، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وأضافت أن من فوائد "الفقع" أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.

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