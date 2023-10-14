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صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مواد مخدرة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
ارشيفية
أ أ
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قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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