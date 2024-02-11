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تعرف على مواصفات وشكل وثيقة تملك العقارات الجديدة

عقارات
وزارة العدل
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أعلنت وزارة العدل عن إطلاقها وثيقة تملك العقار بشكلها الجديد، بهدف توحيد النماذج التوثيقية.

مواصفات وثيقة تملك العقار الجديدةاضافة اعلان

1ـ تحسين تجربة المستفيد للحصول على البيانات المطلوبة بشكل أسرع.
2ـ توحيد النماذج التوثيقية بين جميع الخدمات والمنتجات التوثيقية.
3ـ ونيقة تفاعلية يمكن الضغط على الخريطة لمعرفة تفاصيل العقار والوصول للموقع.
4ـ تطوير الهوية البصرية للنماذج التوثيقية.


قائمة نماذج الوثائق الجديدة

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة نماذج الوثائق الجديدة شملت الوكالة الإلكترونية؛ ووثيقة تملك العقار، بهدف تمكين المستفيد من الحصول على البيانات المطلوبة من الوثيقة بكل وضوح وقراءتها بشكل أسرع، إضافة إلى توحيد النماذج بين الخدمات والمنتجات التوثيقية كافة.
يذكر أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في تيسير الخدمات على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، إضافة إلى رفع سقف الإنجاز

كيفية الحصول على خدمات التوثيق

وللاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية، قالت الوزارة إن ذلك من خلال الدخول على منصة ناجز Najiz.sa، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية.
وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر "أبشر".
وأكدت الوزارة أن خدمة كتابة العدل الافتراضية، تأتي ضمن جهود وزارة العدل لاستكمال منظومة التحول الرقمي لخدماتها؛ لمواكبة رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة للمستفيدين.

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