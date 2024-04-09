العثور على 30 طفلاً تائها ومفقودًا بالمسجد النبوي.. يوميًا

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أعلنت جمعية هدية الحاج والمعتمر، أنه ومن خلال مباشرة مهام عملها يوميًا في ساحة المسجد النبوي، يتم العثور على أكثر من 30 طفلًا ما بين تائه أو مفقود ويصل العدد إلى 100 طفل في المواسم الكبيرة كالحج.



طباعة الأساور للحد من ضياع الأطفال



افتتاح مركز للأطفال التائهين



وأضافت "يعمل المركز المتخصص لرعاية الأطفال على طباعة أساور للحد من ضياع الأطفال، وتقوم الجمعية باستقبال الأطفال التائهين من الجهات الرسمية بتحرير محضر.وتابعت الجمعية : "أنه تتم رعاية الطفل في المركز شرق المسجد النبوي وتهدئته من حالة الخوف والحديث معه إذا كان واعي والترفيه عن الطفل من خلال الألعاب وتقديم التغذية الصحية له، ومن ثم تقوم الجمعية ضمن اختصاصها بالتعميم بمواصفات وشكل الطفل للجهات المساندة والمختصة وتسليمه لذويه بعد التحقق من إثباتاتهم".وأشارت إلى أنه تم هذا العام افتتاح مركز للأطفال التائهين بمسجد قباء بالتنسيق مع هيئة تطوير المدينة المنورة لتقديم خدماتها في المسجد وساحاته.وتواصل جمعية هدية الحاج والمعتمر خدماتها في ساحة المسجد النبوي الشريف من خلال تقديم جملة من الخدمات من إفطار الصائمين والسقيا وبرنامج الضيافة السعودية من إكرام للوفود بالاستقبال والحفاوة بالضيف، إذ يتواجد 510 موظفين يقدمون جميع الخدمات لزائري المسجد النبوي والمصلين والمعتكفين.