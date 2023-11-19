الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..الجمع بين المعاش والدخل من العمل وأمطار وسيول على هذه المناطق

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تقارير اقتصادية على طاولة نقاشات "الشورى" غدًا
يناقش مجلس الشورى في اجتماعه غدًا الاثنين، عددًا من القضايا والموضوعات.

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و8 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

شرط منح المطلقة التي ليس لديها أبناء معاش الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية منح المطلقة التي ليس لديها أبناء معاش الضمان الاجتماعي المطور.

بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أقصى مبلغ للجمع بين استحقاق المعاش وراتب العمل. 

قبل أن يتطور إلى مرض خطير.. أماكن الحصول على لقاح الحزام الناري
توفر وزارة الصحة، اللقاح المانع للحزام الناري، الذي يؤخذ كجرعتين بينهما شهرين إلى 6 أشهر، في مراكز الوزارة للرعاية الأولية.

الصحة العالمية تضع خطة بشكل عاجل لإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء بغزة
 أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس أن مستشفى الشفاء شمال غزة، أصبح غير قادر على العمل، حيث لا يوجد ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود كما اُستنفدت الإمدادات الطبية لديه.

"لقد قلتُ الحقيقة الفعلية".. عقاب جماعي على "إيلون ماسك" لهذا السبب
اجتمع الكبار على كلمة واحدة ضد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي وصاحب منصة "إكس" بحجة معاداته للسامية، حيث انسحب كبار المعلنين من "إكس" ووجه البيت الأبيض الانتقادات الشديدة لماسك.

5 نصائح مجرّبة لتُصبح صاحب عمل وتترك الوظيفة
لطالما راود العديد من الشباب أو رواد الأعمال حلم امتلاك شركتهم الخاصة بدلًا من أن يكونوا مجرد موظفين. بيد أنَّ إدارة شركة صغيرة بنجاح يتطلب قدرًا لا بأس به من التَّخْطِيط والدراسة ليصبح الحلم حقيقة.

صاحبوهم سبعًا.. ما أبرز الأخطاء الواجب تجنبها في التواصل مع المراهقين؟
بين أيدينا قاعدة تربوية مهمة في التعامل مع الأبناء، مع مراعاة مختلف مراحل حياتهم العُمرية، وهي قاعدة: "لاعبه سبعًا وأدبه سبعًا وصاحبه سبعًا".

بشرى.. تقنية ثلاثية الأبعاد تقضي على الصلع
نجح فريق من العلماء بمعهد «رينسيلار» للفنون التطبيقية، في طباعة بصيلات شعر ثلاثية الأبعاد في أنسجة الجلد البشرية المزروعة في المختبر، عن طريق تطبيق تكنولوجيا جديدة لتوليد بصيلات الشعر.

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