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تعديل نظام مزاولة المهن الصحية على طاولة "الشورى" اليوم

مجلس الشورى
مجلس الشورى
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يعقد مجلس الشورى، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأفادت صحيفة "عكاظ" أن المجلس، سيطرح اليوم للنقاش، مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية.اضافة اعلان

التقرير السنوي لمجمع خادم الحرمين للحديث النبوي

ويُتوقع أن يصدر المجلس قرارات خلال جلستيه اليوم (الاثنين)، وغدًا (الثلاثاء)، بشأن التقرير السنوي لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي.
كما يناقش التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي؛ لعامين ماليين متتاليين.
ويستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ فيما يستعرض المجلس اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، منها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وكوريا، ومذكرات تفاهم المركز الوطني لأمن المسافرين.

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