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عاجل.. أوامر سامية.. تصويت على خطط التوظيف وإشغال الوظائف بمجلس الشورى

مجلس الشورى
مجلس الشورى
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طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط مراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة.

اللجنة المالية في مجلس الشورى:

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وبحسب ما نشرته "الرياض" ، فإن مجلس الشورى سيصوت الثلاثاء المقبل على توصيات للجنة المالية ، مطالبة بتطوير سياسات للابتعاث من أجل تطوير كوادرها البشرية لتعزيز الاستفادة منهم في المستقبل على نحو مستدام .
كما تتضمن مطالب اللجنة دعم الوزارة بالممكنات النظامية التي تتيح لها تطوير حزمة من برامج التعليم والتدريب والتوعية في منظومة الاقتصاد والإحصاء والمجالات ذات الصلة وللتعامل مع ندرة الكوادر البشرية الراغبين في الانضمام للعمل في هذه التخصصات.
 أيضا تضمنت التوصيات دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتطوير آليات ومناهج عمل، وحوكمة، من أجل تحقيق مفهوم الرصد والمتابعة لنتائج الدراسات التي قامت بها.

 وأكدت اللجنة أن على الوزارة تطوير آليات لتصنيف الدراسات وفقا للقطاعات والمناطق والجهات التي تخدمها هذه الدراسات، بما يمكن من تتبع جهود الوزارة في كل جانب.
وطالبت التوصيات التي تنتظر التصويت لتصبح قرارات للمجلس وزارة الاقتصاد والتخطط بإعداد استراتيجية لتنمية المدن التي تقع في المناطق الحدودية بناء على مقوماتها والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لأجل ذلك.

 كما دعت التوصية الخامسة الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - إلى التخطيط لتنمية مخرجات قطاع التعدين بهدف تشجيع الصناعات المحلية التحويلية.

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