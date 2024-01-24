"المسند" يكشف سر ظاهرة التوقيت الغروبي وعلاقته بالنظام الزوالي

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر ظاهرة التوقيت الغروبي وعلاقته بالنظام الزوالي.





سر ظاهرة التوقيت الغروبي وعلاقته بالنظام الزوالي



التوقيت الغروبي اندثر لصالح النظام الزوالي



ضرورة متابعة نشرات الطقس والتناغم معها



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن التوقيت الغروبي معمول به قبل 40 سنة تقريبًا.واضاف أن هذا التوقيت سُمي بالغروبي لأن الناس تعاير الساعة يوميًا عند غروب الشمس، بحيث يكون غروب الشمس عند الساعة 12 تمامًا وهو وقت أذان صلاة المغرب، وعليه يكون وقت صلاة العشاء عند الساعة 1:30 دائمًا.وأكد أن هذه الطريقة مرهقة ومزعجة إذ تتطلب المعايرة يوميًا، وبالتالي تجد الساعات تختلف من شخص لآخر، ومن مدينة لأخرى، وهذه من أكبر سلبيات النظام الذي اندثر لصالح النظام الزوالي.وبين أن اليوم توجد ساعة حائطية تعمل وفق التوقيت الغروبي بالمسجد النبوي تعمل منذ عام 1370هـ وحتى الآن، وتعاير يدويًا ودوريًا.وأشار إلى أن بعض الناس لا يواكب إيقاعات الطقس المتغيرة بين يوم وآخر، فيلبس اللباس الشتوي الثقيل على طول، أو يخفف اللبس على طول، والصحيح متابعة نشرات الطقس والتناغم معها خاصة درجة الحرارة، وهي متوفرة في جوالك.ولفت في الوقت نفسه، إلى أنه لا يمكن أن يتشابه ويتطابق يومان في كل العناصر المناخية الجوية 100% منذ خلق الله الخليقة.