السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توقعات طقس اليوم: سيول وبرد وضباب على 9 مناطق بالمملكة

سحب رعدية -- الطقس - المملكة
الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.اضافة اعلان

تقلبات جوية على الرياض وعسير:


وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.


سرعة الرياح وارتفاع الموج:


 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
ويرتفع  الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر , وحالة البحرخفيف الموج .

اقرأ أيضا

غبار - رياح - الطقس - الارصاد
11:00 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. الأرصاد يصدر إنذارا على العاصمة المقدسة وجدة و6 محافظات

مساند
10:00 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. اكتشفت هذا الأمر.. مساند تستأنف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

images
3:11 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

57457
2:39 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

محليًا وعالميًا.. 17 اتفاقية شراكة في ختام منتدى مسك العالمي

اقرأ أيضا

تقرير دولي يقدّر عدد شهداء العدوان على غزة بـ 20 ألف

حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من حالة مطرية غزيرة بالمملكة

بيان عاجل من أمانة الرياض بخصوص الحالة المطرية

السبت 4 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

لا يُصدق.. شاهد صاعقة مفاجئة تضرب سماء الأحساء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

F_Jbs2lXUAAjrEY 10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

أمطار غزيرة 9:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

أمطار المملكة 10 11:12 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

إنذار برتقالي.. تنبيه عاجل من أمطار على مكة وهذه المناطق حتى 10 مساءً

ضباب 9:39 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق بالمملكة

اقرأ أيضا

download
11:22 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة.. أمانة وبلديات الحدود الشمالية ترفع درجة الاستعداد القصوى

أهم 10
11:14 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10..3 شروط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ورسالة من خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين

مخدرات جازان
10:42 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

3 ضربات أمنية في خميس مشيط والجوف وجازان ضد مهربي المخدرات

F_Jbs2lXUAAjrEY
10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

غبار - رياح - الطقس - الارصاد
11:00 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. الأرصاد يصدر إنذارا على العاصمة المقدسة وجدة و6 محافظات

مساند
10:00 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. اكتشفت هذا الأمر.. مساند تستأنف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

عقار
9:33 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

باقي يومان فقط.. الهيئة العامة للعقار توجه هذا التنبيه للقطاع الخاص

سحب رعدية -- الطقس - المملكة
9:08 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: سيول وبرد وضباب على 9 مناطق بالمملكة

images
3:11 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أهم 10
11:14 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10..3 شروط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ورسالة من خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين