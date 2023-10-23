الدول الغربية تدعو إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين

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ناقش كل من الرئيس جوزف بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمناقشة الحرب في قطاع غزة. اضافة اعلان





الالتزام بالقانون الإنساني الدولي





الترحيب بوصول قوافل المساعدة الإنسانية





التنسيق الدبلوماسي الوثيق



ونشر البيت الأبيض بيانا قال فيه أن القادة دعوا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال حماية المدنيين.ورحب المتحدثون بإطلاق سراح رهينتين ودعوا إلى الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، والتزموا بالتنسيق الوثيق لدعم رعاياهم في المنطقة، وبخاصة من يرغبون منهم في مغادرة غزة.ورحب القادة بالإعلان عن وصول أول قافلتين من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة والتزموا بمواصلة التنسيق مع الشركاء في المنطقة لضمان الوصول الدائم والآمن إلى الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.كما التزم المتحدثون أيضا بمواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، بما في ذلك من خلال الشركاء الرئيسيين في المنطقة، وذلك لمنع اتساع رقعة الصراع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط والعمل على التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم.