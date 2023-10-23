الدول الغربية تدعو إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين

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ناقش كل من الرئيس جوزف بايدن ورئيس الوزراء
الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف
شولز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي
سوناك لمناقشة الحرب في قطاع غزة.
ونشر البيت الأبيض بيانا قال فيه أن القادة دعوا
إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال حماية المدنيين.
الالتزام بالقانون الإنساني الدولي
ورحب المتحدثون بإطلاق سراح رهينتين ودعوا إلى الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، والتزموا بالتنسيق الوثيق لدعم رعاياهم في المنطقة، وبخاصة من يرغبون منهم في مغادرة غزة.