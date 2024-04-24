الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل من الصندوق العقاري بخصوص تعديل موعد إيداع الدعم السكني

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر إبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.اضافة اعلان

إجمالي دعم سكني لشهر إبريل 

 وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى أبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.
 وأشار بن ماضي إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي.
ولفت إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدي برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.

صندوق التنمية العقارية

 يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة "صمم دعمك" ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

اقرأ أيضا

بيان عاجل من النيابة العامة.. إنشاء مركز حماية المبلغين والشهود

تنبيه من ملحقية المملكة الثقافية في أستراليا لجميع المواطنين

درجات الحرارة.. العظمى 40 بمكة والصغرى 10 في السودة

وظائف "تعليم الليث" لشغل إدارات ووكالات المدارس للعام الدراسي 1446هـ

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 24 إبريل.. عيار 24 يُسجل 277 ريالًا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:00 م الإثنين، 15 أبريل 2024

أخبار السعودية.. بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية وفصل الطالب بسبب الغياب

سكني 2:03 م الإثنين، 15 أبريل 2024

32 ألف أسرة استفادت من "سكني" خلال الربع الأول من 2024

تطبيق بلدي 4:59 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

تطبيق "بلدي" يلبي احتياجات سكان المدن السعودية بميزات أكثر تطورًا