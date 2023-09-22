"الحج" تؤكد على القادمين جوًا بضرورة الإحرام من الطائرة

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أكدت وزارة الحج والعمرة على القادمين إلى المشاعر المقدمة عن طريق الجو، ضرورة الإحرام من الطائرة عند محاذاة الميقات.

ونبهت الوزارة على كافة وسائل النقل الجوي بأهمية التبيه على المسافرين عند المرور بالميقات للبدء في التلبية. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" مشيرة إلى أهمية الالتزام من المعتمرين بميقات الإحرام والتزام النواقل الجوية بالتنبيه.





المواقيت للحج والعمرة







المواقيت حددها رسول الله



السودان يُحرِم في أي ميقات



1ـ أهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة ‏450 كيلو متر، ويعرف بـ “أبيار علي”.2- أهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي في الشمال الغربي من مكة، بينها وبين مكة ‏187 كيلو متر، وهى قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة ‏204 كيلو متر.‏وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة .3- أهل نجد “قرن المنازل” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة ‏94 كيلو متر.4- أهل اليمن “يلملم” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها ‏54 كيلو متر.5- أهل العراق “ذات عرق” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينها وبين مكة ‏94 كيلو مترًا.‏هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هي لأهل هذه البلاد ولمن مر بها.ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت، أي بين مكة ‏366 كيلو متر والمواقيت فميقاته من مكانه.ومن كان في جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم في أي ميقات، أو من حيث شاء برًا وبحرًا وجوًا كما قال ابن حزم، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه.‏