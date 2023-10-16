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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل

الجوازات
الجوازات
أ أ
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تفاعلت إدارة الجوازات مع أحد الأشخاص بشأن تأخر أحد الوافدين في مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة فيزا العمل.


انتهاء مدة الفيزا

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وقال المستفيد: "شخص قدم للمملكة بفيزا عمل 3 أشهر ورغب في المغادرة واتضح أنه جلس 4 أشهر.. هل عليه غرامة أم غرامة وتوقيف؟".

وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يمكنك معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال حسابك البنكي".

المديرية العامة للجوازات


في وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه من الممكن إنشاء حساب للمواطن أو المقيم أو الزائر في جواز سفر مستقل عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.

تنبيه مهم من "الجوازات" بشأن سجل الأسرة


في الوقت نفسه، أفادت المديرية بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، موضحة أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.

الخطوات والإجراءات


كما حددت الجوازات، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.
ولفتت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، ويجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.

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