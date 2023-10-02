الجزائر تُعلن قبول النيجر لمبادرتها بشأن الحل السياسي للأزمة

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أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم، أن النيجر قبلت مبادرتها بشأن الحل السياسي للأزمة.





الجزائر تعلن موافقة النيجر على وساطتها اضافة اعلان



وأوضحت في بيان لها، أن النيجر قبلت رسميًا المبادرة الجزائرية لعودة النظام الدستوري.وأكدت أن قبول مبادرة الجزائر في النيجر، يعزز خيار الحل السياسي ويفتح المجال أمام توفير الشروط لإنهاء الأزمة.وأضافت أن وزير الخارجية الجزائري سيزور نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية.السفير الفرنسي لدى النيجر غادر نيامييأتي هذا في وقت غادر فيه السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، العاصمة نياميوفي 26 يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلابا عسكريا أطاح الرئيس محمد بازوم، ومنذ هذا الحين، توالت المطالب الدولية بإطلاق سراحه وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.